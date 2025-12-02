Kylian Mbappé : La scène lunaire dans un taxi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est la face du Real Madrid, club de football mondialement reconnu. Le capitaine de l'équipe de France, champion du monde, a malgré lui était le sujet d'une incompréhension entre un ancien joueur de NBA et un chauffeur Uber. Isaiah Thomas raconte.

Kylian Mbappé, à bientôt 27 ans, est devenue une figure mondiale. Et même aux Etats-Unis bien que les habitants du pays de l'Oncle Sam refusent de pleinement s'intéresser au soccer en règle générale. La star du Real Madrid que beaucoup considèrent comme étant le plus grand club de football de la planète a été le protagoniste, à son insu, d'un qui proquo.

Un chauffeur Uber prend Isaiah Thomas pour Kylian Mbappé ! Isaiah Thomas s'est bâti un nom en NBA au milieu des années 2010 grâce à ses performances chez les Boston Celtics avant de filer rejoindre LeBron James à Cleveland. Petit pour le basketball puisqu'il mesure 1 mètre 75, soit trois centimètres de moins que Kylian Mbappé, l'ex-meneur de jeu américain est l'attaquant du Real Madrid. C'est du moins ce qu'un chauffeur Uber n'a cessé de lui affirmer en pleine course.