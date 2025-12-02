Zidane arrive - «On le regarde comme des gosses» : Les stars sous le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane est sans contestation possible une légende du Real Madrid. Non seulement en raison de sa présence dans l'ère galactique mise en place à la Casa Blanca au début des années 2000, mais aussi pour ses accomplissements en tant que coach du club merengue. Luka Modric était présent à ses débuts en tant qu'assistant et principal. Et le Croate avoue avoir été choqué.

Zinedine Zidane a remplacé Rafael Benitez à la nouvelle année le 4 janvier 2016. Le coach espagnol n'aura tenu que quelques mois après le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid. Et son remplaçant ne fut autre que celui qui a été dans le staff de l'Italien lors de La Décima, soit la 10ème Ligue des champions remportée par le club merengue en 2014. Le président Florentino Pérez a fait le choix d'offrir les rênes de l'effectif à Zidane qui s'occupait de la Castilla jusque-là (ndlr la réserve de l'équipe première).

«En tant qu’adjoint d’Ancelotti, il était réservé, mais en tant qu’entraîneur principal, phénoménal» Luka Modric a fait partie de l'équipe qui a remporté la 10ème Ligue des champions de l'histoire du Real Madrid et a également été présent pour les 5 autres sacres de la Casa Blanca dans la compétition à ce jour. En interview pour (Ne)Uspjeh prvaka, média croate, l'actuel milieu de terrain de l'AC Milan de 40 ans est revenu sur la nomination de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur principal du Real Madrid en 2016. « Trois Ligues des champions d’affilées… son arrivée dans le vestiaire était incroyable. On le regardait comme des enfants. On lui parlait, on s’entraînait avec lui. En tant qu’adjoint d’Ancelotti, il était réservé, mais en tant qu’entraîneur principal, phénoménal. Il dégageait une aura particulière, il connaissait le football sur le bout des doigts ».