Un novembre délicat au Real Madrid. Sortant de trois matchs nuls consécutifs en Liga, le vestiaire du club merengue semblerait scinder en deux parties, l’une suivant Xabi Alonso, l’autre doutant de son style de management. Mais pour une source anonyme présente dans le microcosme de institution madrilène, le problème résiderait ailleurs et plus particulièrement dans le trio offensif.

Le football ne se résume pas qu’aux statistiques. Néanmoins, elles en disent long sur la forme poussive du Real Madrid sportivement ces derniers temps en Liga. En novembre, hormis la démonstration face au Valence FC (4-0), les joueurs de Xabi Alonso ont enchaîné trois matchs nuls consécutifs contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Gérone (1-1) dimanche. Aucun joueur du Real Madrid ne s’est rendu face à la presse pour parler de la situation en interne sur le vestiaire et la défiance de certains à l’encontre de Xabi Alonso comme cela est stipulé dans les médias.

Défiance envers Xabi Alonso au Real Madrid D’ailleurs, lors des trois matchs nuls, le Real Madrid n’a jamais vraiment pris l’ascendant sur leurs adversaires. Kylian Mbappé compte un but et Jude Bellingham également. Vinicius Jr pour sa part, n’a pas été décisif. Une source présente au centre d’entraînement du Real Madrid à Valdebebas a confié à The Athletic que le problème ne réside pas dans le manque de confiance envers Xabi Alonso ou bien le management du coach espagnol. Ce ne serait qu’une question d’incompatibilité entre les trois stars offensives de la Casa Blanca.