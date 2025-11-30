Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole annonce la fin !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines, l’ambiance est tendue au Real Madrid. Le club madrilène est en proie aux rumeurs, aux tensions et surtout aux regards tournés vers la relation entre le vestiaire et Xabi Alonso. Kylian Mbappé a alors pris son rôle de leader au sérieux pour tenter de mettre un terme au malaise chez les Merengue.

Le match de ce dimanche contre Gérone sera l’occasion de voir si le calme est revenu au Real Madrid. L’ambiance est tendue chez les Merengue depuis quelques semaines. La méthode de Xabi Alonso ne ferait pas vraiment l’unanimité dans le vestiaire. Le traitement réservé à Vinicius Jr poserait notamment problème à certaines stars et à la direction de la Casa Blanca.

Mbappé a pris son rôle de leader au sérieux Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid était en proie aux rumeurs, aux tensions et aux regards tournés vers Xabi Alonso récemment. Kylian Mbappé a alors assumé son rôle de leader pour éteindre l’incendie. Avec ses diverses sorties devant la presse, le capitaine de l’équipe de France a essayé de dissiper le malaise chez les Merengue.