Situation explosive autour de Kylian Mbappé : L’annonce du Real Madrid

Axel Cornic

Les choses ne se passent pas au mieux pour le Real Madrid, qui sort d’un mois de novembre assez délicat à gérer. Certains ont parlé de tensions dans le vestiaire entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr, tandis que d’autres évoquent déjà un possible départ de Xabi Alonso, pourtant arrivé il y a quelques mois.

Le Real Madrid est pour le moment leader de LaLiga, mais ça ne tient qu’à un fil. La moindre défaite de Kylian Mbappé et ses coéquipiers pourrait permettre au FC Barcelone de revenir et la pression se fait de plus en plus forte, tout comme les rumeurs au sujet d’une possible fracture au sein du club.

« J'ai toujours eu le sentiment que l'équipe est unie » Dans ce contexte, Xabi Alonso a décidé d’envoyer un message fort ce samedi, en conférence de presse. « J'ai toujours eu le sentiment que l'équipe est unie et que nous connaissons tous notre objectif : arriver en mai avec une chance de tout gagner » a expliqué le coach du Real Madrid, qui va affronter Girona ce dimanche.