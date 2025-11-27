Mbappé démarre une nouvelle relation : Le vestiaire du Real Madrid balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius Junior est un peu plus en retrait, mercredi soir, les deux attaquants ont brillé en même temps, le Brésilien délivrant notamment deux passes décisives sur les quatre buts inscrits par l'ancien joueur du PSG. Cela semble enfin être le début de la relation entre les deux stars du Real Madrid.

Lorsque Kylian Mbappé signe au Real Madrid, tout le monde salive d'avance pour le duo qu'il va former avec Vinicius Junior. Cependant, le Brésilien a vécu une saison dernière compliquée ce qui a empêché le club merengue de s'appuyer sur ce duo tant attendu. Mais mercredi soir, les deux attaquants ont brillé ensemble contre l'Olympiakos. Kylian Mbappé a inscrit un quadruplé grâce notamment à un doublé de Vinicius Junior. Le début d'une nouvelle relation qui semble faire vibrer le vestiaire comme le souligne Aurélien Tchouaméni après la victoire du Real Madrid (5-3).

Vinicius-Mbappé, enfin le début de l'idylle ? « Incroyable match de Mbappé et Vini. Nous savons qu'avec ces deux joueurs à ce niveau, il sera plus facile pour nous de gagner des matchs, mais beaucoup d'autres joueurs ont également réalisé un match incroyable, comme Fede, Camavinga ou Lunin. J'ai beaucoup aimé l'énergie de l'équipe dès le début. Nous avons encaissé trois buts, mais nous nous sommes battus jusqu'à la fin et nous avons remporté les trois points », confie-t-il en conférence de presse.