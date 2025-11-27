«Un gros bébé», Dembélé balance sur Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Noël approche et avec cette période des fêtes qui se profile, certains se mettent déjà à penser aux cadeaux. Les joueurs de l’équipe de France se sont d’ailleurs prêter à ce petit jeu, dévoilant ce qu’ils pourraient offrir à leurs coéquipiers. C’est ainsi qu’Ousmane Dembélé a eu une idée pour le moins étonnante pour Kylian Mbappé, son capitaine en sélection et ancien coéquipier au PSG.

Se côtoyant en équipe de France depuis quelques années maintenant, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont également eu la possibilité de jouer pendant une saison ensemble au PSG. De quoi forcément resserrer les liens entre les deux attaquants. C’est ainsi qu’au moment de faire un cadeau de Noël pour son ami, Dembélé n’a pas hésité à balancer, avec humour, sur Mbappé.

« On sait que c’est un gros bébé » Pour les médias de l’équipe de France de football, Ousmane Dembélé n’a ainsi pas hésité au moment de trancher à qui offrir un biberon à l’effigie des Bleus. « Le biberon, pour Kylian Mbappé. On sait que c’est un gros bébé. Ça, il va en avoir besoin », a balancé le numéro 10 du PSG.