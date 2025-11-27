«Un gros bébé», Dembélé balance sur Kylian Mbappé !

Noël approche et avec cette période des fêtes qui se profile, certains se mettent déjà à penser aux cadeaux. Les joueurs de l’équipe de France se sont d’ailleurs prêter à ce petit jeu, dévoilant ce qu’ils pourraient offrir à leurs coéquipiers. C’est ainsi qu’Ousmane Dembélé a eu une idée pour le moins étonnante pour Kylian Mbappé, son capitaine en sélection et ancien coéquipier au PSG.
Se côtoyant en équipe de France depuis quelques années maintenant, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont également eu la possibilité de jouer pendant une saison ensemble au PSG. De quoi forcément resserrer les liens entre les deux attaquants. C’est ainsi qu’au moment de faire un cadeau de Noël pour son ami, Dembélé n’a pas hésité à balancer, avec humour, sur Mbappé.
« On sait que c’est un gros bébé »
Pour les médias de l’équipe de France de football, Ousmane Dembélé n’a ainsi pas hésité au moment de trancher à qui offrir un biberon à l’effigie des Bleus. « Le biberon, pour Kylian Mbappé. On sait que c’est un gros bébé. Ça, il va en avoir besoin », a balancé le numéro 10 du PSG.
« On a toujours eu une bonne relation »
L’amitié entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dure depuis plusieurs années déjà. Le joueur du PSG avait d’ailleurs expliqué concernant celui qui a rejoint le Real Madrid en 2024 : « Rien n’a changé depuis qu’on se connaît, on a toujours eu une bonne relation, je connais sa famille, lui la mienne aussi ».