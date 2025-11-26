Kylian Mbappé - PSG : La déclaration d’amour en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG durant sept ans où il a été un joueur majeur, Kylian Mbappé a laissé un souvenir marquant à de nombreux observateurs, dont Denis Charvet. En direct sur les ondes de RMC, l'ancien joueur de rugby a vanté les mérites de l'attaquant français du Real Madrid et lui déclare sa flamme.

Parti du PSG libre au terme de son contrat en juillet 2024, Kylian Mbappé n'a laissé personne indifférent durant son passage de sept ans au sein du club de la capitale. Critiqué par certains, admiré par d'autres, le capitaine de l'équipe de France aura dans tout les cas battu un grand nombre de records sous le maillot du PSG. Et Denis Charvet a tenu à souligner les grosses performances de Mbappé mardi en direct sur RMC.

« C'est le meilleur joueur du monde » « Mon meilleur joueur au PSG ? Mon cœur penche pour Kylian Mbappé. C'est le meilleur joueur du monde, il a fait des choses sur un terrain. Qu'il ait gagné la Ligue des Champions ou pas au PSG, ça ne change rien. Ça s'est joué à un an près et il a été déterminant dans tellement de matchs et même si son départ m'a déplu, ça ne change rien », indique l'ancien rugbyman, qui a donc tenu à déclarer sa flamme à Kylian Mbappé pour son bilan au PSG.