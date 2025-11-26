Officiel : Surprise totale, le PSG annonce un nouveau joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures de la réception de Tottenham en Ligue des champions, le PSG a dévoilé la composition de son groupe pour ce choc. Et en plus du retour d'Ousmane Dembélé, le club de la capitale a également convoqué un petit nouveau. Martin James, l'habituel gardien de but de la Youth League.

Après une défaite contre le Bayern Munich, le PSG espère reprendre sa marche en avant en Ligue des champions. Pour l'occasion Luis Enrique pourra s'appuyer sur le retour d'Ousmane Dembélé dans le groupe. Le Ballon d'Or ne devrait toutefois pas débuter la rencontre, mais aura probablement l'occasion d'entrer en cours de jeu.

Martin James, grande première dans le groupe du PSG Mais le groupe communiqué par le PSG présente surtout une grosse surprise à savoir la présence de Martin James. L'habituel gardien de but de la Youth League compense l'absence de Renato Marin, qui renforce justement l'équipe de jeunes. Il occupera donc le rôle de troisième gardien derrière Lucas Chevalier et Matvey Safonov.