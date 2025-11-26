Laure Boulleau : L'annonce inquiétante...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent sur le plateau du Canal Champions Club en marge du choc entre l'OM et Newcastle, Laure Boulleau a pris le temps d'évoquer la situation d'Ousmane Dembélé qui a repris l'entraînement avec le PSG et qui postule à une place de titulaire contre Tottenham. Mais la consultante de Canal+ espère que Luis Enrique ne prendra aucun risque.

De retour de blessure, Ousmane Dembélé sera dans le groupe pour affronter Tottenham ce mercredi soir au Parc des Princes. Visiblement en plein forme, puisqu'il a participé à l'entraînement dans son intégralité, le numéro 10 du PSG postule à une place de titulaire. Mais Laure Boulleau s'inquiète d'une rechute, et espère que Luis Enrique ne prendra aucun risque.

Laure Boulleau s'inquiète pour Dembélé « Mais en plus, tu ne peux pas refaire deux fois la même erreur. Là ce ne serait plus un bad buzz. Et avec l'équipe de France, cela relancerait encore le débat donc il faut se la jouer low profile du côté du PSG », explique-elle sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+Foot.