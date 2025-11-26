Laure Boulleau : L'annonce inquiétante...

Présent sur le plateau du Canal Champions Club en marge du choc entre l'OM et Newcastle, Laure Boulleau a pris le temps d'évoquer la situation d'Ousmane Dembélé qui a repris l'entraînement avec le PSG et qui postule à une place de titulaire contre Tottenham. Mais la consultante de Canal+ espère que Luis Enrique ne prendra aucun risque.
De retour de blessure, Ousmane Dembélé sera dans le groupe pour affronter Tottenham ce mercredi soir au Parc des Princes. Visiblement en plein forme, puisqu'il a participé à l'entraînement dans son intégralité, le numéro 10 du PSG postule à une place de titulaire. Mais Laure Boulleau s'inquiète d'une rechute, et espère que Luis Enrique ne prendra aucun risque.
Laure Boulleau s'inquiète pour Dembélé
« Mais en plus, tu ne peux pas refaire deux fois la même erreur. Là ce ne serait plus un bad buzz. Et avec l'équipe de France, cela relancerait encore le débat donc il faut se la jouer low profile du côté du PSG », explique-elle sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+Foot.
«Tu ne peux pas refaire deux fois la même erreur»
Mais lors de son passage en conférence de presse, Luis Enrique s'était montré rassurant au sujet de son numéro 10 : « On verra demain. S'il n'y a pas de problème, il sera dans les joueurs convoqués (...) Chaque fois qu'il y a un retour d'un joueur blessé, c'est difficile de gérer ça. On est bien sûr plus attentif que d'habitude avec Ousmane. On aimerait qu'il soit de retour, mais il faut attentif ».