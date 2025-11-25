Ousmane Dembélé : Le PSG fait une annonce officielle !

Présent en conférence de presse en marge du choc contre Tottenham mercredi soir, Luis Enrique a évoqué la situation d'Ousmane Dembélé qui revient de blessure. Et l'entraîneur du PSG a officialisé le fait que son numéro 10 serait dans le groupe s'il n'y avait pas d'autres problèmes d'ici là.
Touché au mollet, Ousmane Dembélé est absent depuis le match contre le Bayern Munich. Mais sa récupération semble parfaitement se dérouler puisque sa présence dans le groupe pour le choc contre Tottenham mercredi a été confirmée par Luis Enrique, très heureux de pouvoir compter sur son numéro 10, bien qu'il affirme qu'il ne prendra aucun risque, comme d'habitude au PSG.
Luis Enrique confirme pour Dembélé
« On verra demain. S'il n'y a pas de problème, il sera dans les joueurs convoqués (...) Chaque fois qu'il y a un retour d'un joueur blessé, c'est difficile de gérer ça. On est bien sûr plus attentif que d'habitude avec Ousmane. On aimerait qu'il soit de retour, mais il faut attentif », confie-t-il en conférence de presse, avant de se remémorer la SuperCoupe d'Europe en début de saison, déjà contre Tottenham.
«S'il n'y a pas de problème, il sera dans les joueurs convoqués»
« C'était un match dans des conditions particulières. Un bon souvenir parce que ça s'était bien fini mais un mauvais souvenir si je repense aux 60 premières minutes où on avait été en difficulté. On est plus prêt pour être une équipe dominante et pour gagner le match. Mais si on analyse Tottenham individuellement, les joueurs sont majoritairement internationaux, c'est une équipe forte », ajoute Luis Enrique.