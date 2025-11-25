Ousmane Dembélé : Le PSG fait une annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du choc contre Tottenham mercredi soir, Luis Enrique a évoqué la situation d'Ousmane Dembélé qui revient de blessure. Et l'entraîneur du PSG a officialisé le fait que son numéro 10 serait dans le groupe s'il n'y avait pas d'autres problèmes d'ici là.

Touché au mollet, Ousmane Dembélé est absent depuis le match contre le Bayern Munich. Mais sa récupération semble parfaitement se dérouler puisque sa présence dans le groupe pour le choc contre Tottenham mercredi a été confirmée par Luis Enrique, très heureux de pouvoir compter sur son numéro 10, bien qu'il affirme qu'il ne prendra aucun risque, comme d'habitude au PSG.

Luis Enrique confirme pour Dembélé « On verra demain. S'il n'y a pas de problème, il sera dans les joueurs convoqués (...) Chaque fois qu'il y a un retour d'un joueur blessé, c'est difficile de gérer ça. On est bien sûr plus attentif que d'habitude avec Ousmane. On aimerait qu'il soit de retour, mais il faut attentif », confie-t-il en conférence de presse, avant de se remémorer la SuperCoupe d'Europe en début de saison, déjà contre Tottenham.