David Beckham va tout plaquer : Son ex n'attend que lui !

Propriétaire de l'Inter Miami, David Beckham a connu une reconversion très réussie. Cependant, son club de cœur Manchester United, n'est connaît pas la même trajectoire. Par conséquent, Ludovic Obraniak demande au Spice Boy de revenir sauver les Red Devils.
Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United ne cesse de sombrer et peine à retrouver son lustre d'antan. Une situation qui doit attrister David Beckham qui a connu les grandes heures des Red Devils. A tel point que Ludovic Obraniak lui demande de tout plaquer à l'Inter Miami, franchise MLS dont il est le propriétaire, afin de venir sauver son club de cœur.
Obraniak réclame le retour de Beckham à MU !
« Vous fustigez les anciens joueurs de ce club-là mais je crois qu’ils ont quand même aux trois-quarts raison. Parfois ils n’y vont pas avec le dos de la cuillère mais je trouve que sur 90% de ce qu’ils disent… Ils le disent avec très peu de filtres mais je trouve qu’ils ont raison. A Manchester, ce qu’il manque c’est une incarnation. Il faut faire revivre le cœur, il faut le faire renaître. Il n’y a qu’un nom qui peut faire ça, faire revenir David Beckham », estime-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de pour suivre.
«C’est son club, Manchester c’est tout pour lui»
« S’il s’en fout ? C’est son club, Manchester c’est tout pour lui. C’est aujourd’hui un homme d’affaires avisé, c’est quelqu’un qui connaît très bien le football. Quand on est ce type d’homme et qu’on a vécu l’argent, etc… Ok tu peux faire de l’argent, mais c’est l’aventure humaine et ce sont les choses de la vie… Il a Adidas derrière lui… Avec quelqu’un comme ça… Vous avez vu la capacité qu’il a pour faire venir les joueurs à Miami, à avoir cette incarnation, l’image du club. Il a des bonnes idées. Pour faire revivre ce club il faut qu’à un moment donné il y ait un truc qui pète, que les gens disent on va avec lui parce que c’est le gamin du coin, on a envie… », ajoute Ludovic Obraniak.