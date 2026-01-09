David Beckham va tout plaquer : Son ex n'attend que lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Propriétaire de l'Inter Miami, David Beckham a connu une reconversion très réussie. Cependant, son club de cœur Manchester United, n'est connaît pas la même trajectoire. Par conséquent, Ludovic Obraniak demande au Spice Boy de revenir sauver les Red Devils.

Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United ne cesse de sombrer et peine à retrouver son lustre d'antan. Une situation qui doit attrister David Beckham qui a connu les grandes heures des Red Devils. A tel point que Ludovic Obraniak lui demande de tout plaquer à l'Inter Miami, franchise MLS dont il est le propriétaire, afin de venir sauver son club de cœur.

Obraniak réclame le retour de Beckham à MU ! « Vous fustigez les anciens joueurs de ce club-là mais je crois qu’ils ont quand même aux trois-quarts raison. Parfois ils n’y vont pas avec le dos de la cuillère mais je trouve que sur 90% de ce qu’ils disent… Ils le disent avec très peu de filtres mais je trouve qu’ils ont raison. A Manchester, ce qu’il manque c’est une incarnation. Il faut faire revivre le cœur, il faut le faire renaître. Il n’y a qu’un nom qui peut faire ça, faire revenir David Beckham », estime-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de pour suivre.