PSG : Transfert d’un crack, David Beckham veut tout gâcher !

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens et notamment dans celui du PSG, Gilberto Mora susciterait également l’intérêt de l’Inter Miami. Bien que la tâche s’annonce difficile, David Beckham, le copropriétaire de la formation de MLS, aimerait recruter la jeune pépite de Tijuana, déjà international mexicain à seulement 16 ans.

Toujours en quête de jeunes joueurs à fort potentiel, le PSG regarderait notamment du côté du Mexique. Le club de la capitale ferait partie des formations intéressées par Gilberto Mora, qui l’été dernier a fait ses débuts avec la sélection mexicaine lors de la Golden Cup, avec notamment une passe décisive en demi-finale contre le Honduras.

Beckham veut tenter sa chance dans le dossier Mora Selon TBR Football, le PSG serait bien sur la piste de Gilberto Mora, un dossier dans lequel souhaiterait s'immiscer David Beckham. Le copropriétaire de l’Inter Miami aimerait s’attacher les services du milieu de Tijuana, âgé de seulement 16 ans, même si la tâche s’annonce difficile en raison de la forte concurrence.