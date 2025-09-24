Transfert : Signature bouclée, la surprise du Paris FC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé au Stade de Reims et sans club depuis son départ en juillet dernier, Killian Prouchet a trouvé un nouveau point de chute. Le latéral droit âgé de 20 ans s’est engagé avec le Paris FC, qui lui a fait signer un contrat jusqu’en 2026 et où il intégrera dans un premier temps la réserve.

Après avoir échoué l’été dernier, le Paris FC n’a pas abandonné pour autant la piste menant à Patrick Zabi (19 ans). Comme indiqué par Le 10 Sport, le PFC est toujours intéressé par le milieu de terrain du Stade de Reims et a l’intention de retenter sa chance cet hiver afin de s’attacher ses services.

Le Paris FC recrute Killian Prouchet En attendant, le Paris FC s’est attaché les services d’un joueur qui était il n’y a pas si longtemps à Reims. En effet, d’après les informations du journaliste du Parisien Benjamin Quarez, Killian Prouchet s’est engagé avec le promu de Ligue 1, lui qui était libre depuis la fin de son contrat en juillet dernier.