EXCLU - Mercato : Le Paris FC a déjà prévu une nouvelle offensive cet hiver !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir multiplié les offensives cet été pour tenter d’obtenir la signature de Patrick Zabi, pépite ivoirienne du Stade de Reims, le Paris FC a déjà planifié de revenir à la charge lors du prochain mercato hivernal.

Pour construire son nouveau projet, le Paris FC souhaite miser sur des talents d’avenir. Les nombreuses offensives à destination des talents du championnat de France comme Lucas Stassin (ASSE) ou Matthis Abline (FC Nantes) montrent bien la volonté de l’écurie francilienne d’aller chercher des profils prometteurs et de les faire grandir à Paris. Et dans le vivier de cracks identifiés, le PFC a également tenté sa chance avec Patrick Zabi, milieu de terrain de Reims.