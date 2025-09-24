AccueilMercato Football

EXCLU - Mercato : Le Paris FC a déjà prévu une nouvelle offensive cet hiver !

Après avoir multiplié les offensives cet été pour tenter d’obtenir la signature de Patrick Zabi, pépite ivoirienne du Stade de Reims, le Paris FC a déjà planifié de revenir à la charge lors du prochain mercato hivernal.

Pour construire son nouveau projet, le Paris FC souhaite miser sur des talents d’avenir. Les nombreuses offensives à destination des talents du championnat de France comme Lucas Stassin (ASSE) ou Matthis Abline (FC Nantes) montrent bien la volonté de l’écurie francilienne d’aller chercher des profils prometteurs et de les faire grandir à Paris. Et dans le vivier de cracks identifiés, le PFC a également tenté sa chance avec Patrick Zabi, milieu de terrain de Reims.

Zabi toujours ciblé

Lors du dernier mercato estival, le Paris FC a tenté de multiples offensives pour tenter de convaincre Reims. Mais les Rémois ont tout repoussé pour la pépite ivoirienne de 18 ans. Pour autant, nos sources indiquent que le PFC a déjà programmé une nouvelle offensive pour cet hiver… Patrick Zabi est l’une des priorités du recrutement parisien. A voir si Reims résistera longtemps aux millions d’euros proposés pour son joyau ivoirien.

