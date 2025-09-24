Al-Khelaïfi - PSG : Riolo annonce une galère avec les transferts !

Amadou Diawara

Daniel Riolo a adressé un énorme tacle à Vincent Labrune. En effet, le journaliste français affirme que le président de la LFP est « dans la poche de » Nasser Al-Khelaïfi, son homologue au PSG. De surcroit, Daniel Riolo annonce que les clubs de Ligue 1 vont finir par ne plus avoir les moyens de recruter, et ce, à cause de la mauvaise gestion de la Ligue.

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'en est pris à Vincent Labrune. En effet, le journaliste de RMC Sport a remis en cause le travail du président de la LFP.

Labrune «est dans la poche» d'Al-Khelaïfi D'après Daniel Riolo, Vincent Labrune est contrôlé par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Selon ses dires, le football français court à sa perte. Et les clubs de Ligue 1 vont finir par ne plus avoir les moyens de recruter.