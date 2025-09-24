Al-Khelaïfi - PSG : Riolo annonce une galère avec les transferts !

Daniel Riolo a adressé un énorme tacle à Vincent Labrune. En effet, le journaliste français affirme que le président de la LFP est « dans la poche de » Nasser Al-Khelaïfi, son homologue au PSG. De surcroit, Daniel Riolo annonce que les clubs de Ligue 1 vont finir par ne plus avoir les moyens de recruter, et ce, à cause de la mauvaise gestion de la Ligue.
Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'en est pris à Vincent Labrune. En effet, le journaliste de RMC Sport a remis en cause le travail du président de la LFP.
Labrune «est dans la poche» d'Al-Khelaïfi
D'après Daniel Riolo, Vincent Labrune est contrôlé par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Selon ses dires, le football français court à sa perte. Et les clubs de Ligue 1 vont finir par ne plus avoir les moyens de recruter.
«Les clubs ne pourront plus se payer d’autres joueurs»
« On a un président de la LFP qui est complètement dans la poche du président du PSG. Aujourd'hui, notre football marche sur la tête. On se demande où on va quand les clubs vont aligner des joueurs du centre de formation et ne pourront plus se payer d’autres joueurs », a pesté Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.