Transfert - PSG : «Le mieux payé du monde», cette star touche le jackpot !

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG lors du dernier mercato estival. Incapable de trouver un accord avec la direction parisienne pour prolonger, l'international italien a signé à Manchester City. Ayant paraphé un bail XXL, Gianluigi Donnarumma serait actuellement le gardien le mieux payé du monde.

«Le gardien le mieux payé de la Premier League»

Alors que Gianluigi Donnarumma a signé à Manchester City lors du dernier mercato estival, Stefan Borson a confié qu'il était peut-être devenu le gardien le mieux payé du monde. « Il faut se rappeler que lorsque Donnarumma a signé au PSG, c'était à l'apogée des salaires élevés, comme ils l'ont en quelque sorte laissé entendre, mais c'était aussi un transfert gratuit. On peut facilement imaginer que le package global était absolument énorme lorsqu'il a signé au PSG. Je pense qu'il est toujours difficile pour les joueurs d'accepter une baisse de salaire à 26 ans, il n'est donc pas surprenant que son agent ait peut-être sur-négocié. Peut-être n'avait-il pas correctement anticipé la possibilité que le PSG prenne une autre direction et le considère comme dispensable, alors peut-être se sont-ils trompés et ont-ils sur-négocié. Je pense qu'il gagne probablement beaucoup d'argent à City, ce qui n'est pas très loin de ce qu'il gagnait au PSG. Mais cela tient évidemment compte du fait que City a dû payer 30M€, ce qui a été pris en compte dans le contrat global. Je suis sûr qu'il est le gardien de but le mieux payé de la Premier League, je pense que cela ne fait aucun doute. Il est probablement le gardien le mieux payé au monde, mais il a 26 ans et c'est un joueur de haut niveau, donc on peut facilement imaginer que City ait estimé qu'il méritait un salaire élevé, même si le PSG essaie de réduire ses coûts globaux. Il ne faut pas oublier que nous parlons ici d'un club qui a toujours eu une masse salariale énorme. Elle s'élevait à environ 600 millions d'euros la saison dernière. Je ne pense pas qu'il soit surprenant qu'ils aient besoin de réduire leurs coûts globaux, et je ne pense pas qu'il soit surprenant que City ait estimé que c'était un montant justifié à investir », a précisé l'ancien conseillé financier de Manchester City.