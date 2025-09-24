Luis Enrique : Sa victime colossale au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est désormais un remplaçant, Warren Zaïre-Emery ferait peut-être mieux de quitter le PSG, selon Jérôme Rothen. Ce dernier estime que l’international français a régressé depuis l’arrivée de Luis Enrique et qu’il n’est pas compatible avec le technicien espagnol. Il lui a conseillé d'envisager un départ afin de vivre une nouvelle expérience avec un entraîneur différent.

Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a exprimé ses doutes concernant Warren Zaïre-Emery. Annoncé comme un grand espoir du PSG avec lequel il a fait ses débuts à l’âge de 16 ans, l’international français (7 sélections) joue beaucoup moins depuis que Luis Enrique est l’entraîneur du club de la capitale, barré par la concurrence de Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves.

« Depuis l’arrivée de Luis Enrique, vraiment, j'ai l’impression qu’il a régressé » « Le constat est terrible pour ceux qui aiment le Paris Saint-Germain. Parce que beaucoup d’espoir, jeune joueur, à 16 ans il est devenu un joueur de l’effectif. Il a commencé à faire ses premières minutes de jeu et puis à la grande surprise de tout le monde il a très vite été appelé en équipe de France alors qu’il n’avait pas de match référence », a déclaré Jérôme Rothen. « Depuis l’arrivée de Luis Enrique, vraiment, j'ai l’impression qu’il a régressé, en tout cas il n’a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd’hui, c’est un remplaçant. »