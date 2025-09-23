EXCLU - Mercato : Rennes a reçu une très grosse offre pour sa pépite Djaoui Cissé

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du réservoir breton, Djaoui Cissé a été chaudement courtisé durant le mercato estival. Selon les informations du 10 Sport, un club anglais a même dégainé une très grosse offre pour le milieu de terrain de 18 ans…
La formation rennaise est plus que jamais à l’honneur depuis le sacre d’Ousmane Dembele. Biberonné par les Rouge et Noir, le champion du monde vient de décrocher le prestigieux Ballon d’Or, tandis que d’autres anciens rennais comme Serhou Guirassy (21e), Désiré Doué (14e) ou encore Raphinha (5e) figuraient également dans le Top 30. Une nouvelle marque du savoir-faire breton, qui a encore des motifs d’espoir pour l’avenir. Habib Beye peut en effet s’appuyer sur de belles promesses comme Kader Meïté (17 ans), Jérémy Jacquet (20 ans) ou encore Djaoui Cissé (21 ans). Et pour ce dernier, Rennes a dû s’employer pour repousser les assauts estivaux…
West Ham a sorti une grosse offre
En très grande forme lors du dernier Euro Espoirs disputé avec l’équipe de France, Djaoui Cissé a vu plusieurs écuries européennes se pencher sur son cas lors du dernier mercato. Comme cela a été évoqué par le journal L’Equipe, l’Inter Milan et West Ham ont notamment bougé pour le jeune rennais. Selon nos sources, les Hammers ont même proposé une très belle offre de transfert, d’un montant de 25 millions d’euros, bonus compris (22 millions d’euros en offre fixe et 3 millions d’euros de bonus). Offensive repoussée par Rennes, soucieux de construire autour et avec Djaoui Cissé.