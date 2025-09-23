Transfert de Dembélé - PSG : La signature inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sacré Ballon d'Or, Ousmane Dembélé va forcément changer de statut dans le monde. Suffisant pour envisager un transfert ou une nouvelle signature ? Pour Luis Enrique et Luis Campos la donne serait claire. S'il reste au top, le numéro 10 du PSG se verra récompensé par une prolongation de son contrat qui court actuellement jusqu'en 2028.

Depuis lundi soir, Ousmane Dembélé est officiellement entré dans une nouvelle dimension. Le numéro 10 du PSG a effectivement obtenu le Ballon d'Or. Cela va évidemment offrir une nouvelle popularité à l'attaquant parisien dont le contrat au PSG court jusqu'en 2028. Et d'après le journaliste du Parisien Laurent Perrin, une prolongation l'attend s'il reste à son meilleur niveau.

«Il va forcément crouler sous les propositions» « Il va forcément crouler sous les propositions et va sans doute pouvoir renégocier avec son équipementier, Adidas. Son agent va s'occuper de cela. Pour sa carrière, rien ne va changer pour le moment », explique-t-il dans un Tchat sur le site du Parisien, avant de poursuivre.