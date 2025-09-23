Blessure de Dembélé : Le PSG lâche une excellente nouvelle !

Victime d'une «lésion sévère de l’ischio-jambier droit» le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé devrait manquer 6 semaines de compétition. Mais alors que sa blessure a suscité une vive inquiétude au sein du PSG, Jean-Baptiste Duault, préparateur physique d'Ousmane Dembélé et désormais présent au sein du club de la capitale, se montre très rassurant.
En Pologne le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé avait du quitter ses partenaires de l'équipe de France à cause d'une blessure. Rapidement, le PSG a communiqué qu'il s'agissait d'une « lésion sévère de l’ischio-jambier droit » qui nécessité six semaines d'interruption. Un coup dur pour celui qui est devenu Ballon d'Or.
«On avance très bien»
Néanmoins, Jean-Baptiste Duault, préparateur physique personnel d'Ousmane Dembélé depuis cinq ans et a rejoint le staff du PSG en 2023, assure dans les colonnes de L'EQUIPE que la convalescence de Dembélé « avance très bien », avant de s'enflammer pour le numéro 10 parisien : « mentalement, il est injouable ».
Dembélé rassure pour sa blessure
D'ailleurs, juste après avoir obtenu le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a également donné des nouvelles de sa blessure. « Je dois revenir de ma blessure. J'ai eu des soins, je suis aussi un peu revenu sur le terrain car je commence à retoucher le ballon », confie-t-il au micro de La Chaîne L'EQUIPE.