Blessure de Dembélé : Le PSG lâche une excellente nouvelle !

Victime d'une «lésion sévère de l’ischio-jambier droit» le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé devrait manquer 6 semaines de compétition. Mais alors que sa blessure a suscité une vive inquiétude au sein du PSG, Jean-Baptiste Duault, préparateur physique d'Ousmane Dembélé et désormais présent au sein du club de la capitale, se montre très rassurant.

En Pologne le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé avait du quitter ses partenaires de l'équipe de France à cause d'une blessure. Rapidement, le PSG a communiqué qu'il s'agissait d'une « lésion sévère de l’ischio-jambier droit » qui nécessité six semaines d'interruption. Un coup dur pour celui qui est devenu Ballon d'Or.

«On avance très bien» Néanmoins, Jean-Baptiste Duault, préparateur physique personnel d'Ousmane Dembélé depuis cinq ans et a rejoint le staff du PSG en 2023, assure dans les colonnes de L'EQUIPE que la convalescence de Dembélé « avance très bien », avant de s'enflammer pour le numéro 10 parisien : « mentalement, il est injouable ».