PSG : Vitinha Ballon d'Or, c'est la folie à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or, le PSG a placé un autre joueur sur le podium à savoir Vitinha. Le milieu de terrain portugais a effectivement terminé troisième derrière le numéro 10 parisien et Lamine Yamal. Mais certains journalistes l'ont même placé premier dans leurs votes, ce qui signifie qu'ils le voyaient bien gagner le Ballon d'Or.

C'est désormais officiel, Ousmane Dembélé est devenu le sixième joueur français à remporter le Ballon d'Or. Mais il n'est pas le seul joueur du PSG sur le podium puisque Vitinha aussi y est présent à la troisième place derrière Lamine Yamal. Par conséquent, la présence en nombre des Parisiens dans la liste des nommés (ils étaient neuf) n'a pas eu d'influence sur le résultat final comme le souligne le rédacteur en chef de France Football, qui révèle même que Vitinha a été placé plusieurs fois premiers par les jurés.

Vitinha classé premier par plusieurs journalistes « Non, pas tant que ça, puisque Vitinha a récolté quand même quelques premières places. Achraf Hakimi aussi, mais vraiment peu nombreuses. Et Ousmane Dembele a fait vraiment quasiment carton plein », lâche le journaliste au micro de La Chaîne L'EQUIPE avant de poursuivre.