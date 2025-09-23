Dembélé - PSG : Le grand changement annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ousmane Dembélé a totalement changé de dimension en 2025 avec son repositionnement en tant que faux numéro 9, ce qui lui a d'ailleurs permis de remporter le Ballon d'Or. Et Julien Stéphan, son ancien mentor, se livre sans détour sur ce grand changement opéré par Luis Enrique qui a fait toute la différence avec le numéro 10 du PSG.

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Julien Stéphan se livre sur un joueur qu'il connait parfaitement bien : Ousmane Dembélé, la star du PSG qui vient tout justement de remporter le Ballon d'Or. Un sacré que l'attaquant français doit notamment à Luis Enrique et à sa décision de l'aligner en tant que buteur depuis le début de l'année 2025, un changement tactique qui a tout changé pour Dembélé et le PSG.

« Il a été incroyable » « Ce qui me bluffe le plus ? Son leadership. Je savais qu’il en avait mais là il a réussi à le formaliser par une dimension exceptionnelle dans le pressing. Là-dedans, il a été incroyable. Il y a ensuite toutes les responsabilités qu’il a prises dans les différents matchs pour montrer l’exemple, ce n’est pas uniquement des buts et des passes décisives, c’est aussi un lien très très fort dans le jeu du PSG », indique Stéphan sur Dembélé.