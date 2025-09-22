Lamine Yamal : L’annonce de la presse espagnole qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

Ce lundi soir, c’est peut-être le grand soir pour le PSG. Vainqueur de la Ligue des champions la saison passée, le club de la capitale pourrait voir l’un de ses joueurs être sacré Ballon d’Or. Le grand favori se nomme Ousmane Dembélé, auteur d’un exercice 2024-2025 fabuleux, le meilleur de sa carrière (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs).

Ousmane Dembélé en concurrence avec Lamine Yamal pour le Ballon d'Or L’attaquant de 28 ans est toutefois concurrencé par un certain Lamine Yamal. Le phénomène du FC Barcelone a bluffé son monde du haut de ses 18 ans. L’international espagnol prétend donc à cette haute distinction. Le crack blaugrana est également éligible au Trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur de la saison. Mais il devrait échapper à Lamine Yamal au profit d’un autre joueur du PSG.