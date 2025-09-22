PSG : Un crack en retard à Marseille, la folle raison !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenus à Paris après le report de la rencontre, les joueurs du PSG se sont envolés pour Marseille ce dimanche matin. Tous, à l’exception du tout jeune Ibrahim Mbaye. Le crack de 17 ans a ainsi passé une épreuve du baccalauréat dans la matinée, et a donc rejoint ses coéquipiers en retard.

Le PSG a vécu des dernières heures animées. Suite au report du choc face à l’OM initialement prévu pour ce dimanche soir, les Parisiens sont repartis sur la capitale par mesure de sécurité. Ainsi, alors que le Classique aura finalement lieu ce lundi soir à 20h, l’effectif du PSG a de nouveau pris l’avion ce matin.

Le Classique aura bien lieu ce lundi Plusieurs joueurs du PSG vont donc manquer la cérémonie du Ballon d’Or, qui aura lieu dans le même temps à Paris. Pas un problème pour Luis Enrique, qui quoi qu’il en soit, ne comptait pas y assister. Le technicien espagnol est focalisé sur une nouvelle victoire face à Marseille, et pourrait donner du temps de jeu au jeune Ibrahim Mbaye, qui est arrivé en retard dans la Cité Phocéenne.