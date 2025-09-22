Officiel : Le PSG annonce un renfort de dernière minute !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour dans la capitale dimanche soir après l'annonce du report de la rencontre face à l'OM, le PSG sera de retour à Marseille pour disputer ce match de la 5ème journée de Ligue 1. Le club de la capitale a annoncé ce lundi matin le groupe envoyé pour ce match et sans surprise, les joueurs déjà convoqués dimanche seront de retour. Avec un petit renfort de dernière minute.

Malgré la décision de la LFP de reporter le match à lundi 20h qui ne l'enchante pas en raison de la cérémonie du Ballon d'Or prévue ce soir-là, le PSG va envoyer le groupe prévu pour affronter l'OM. Luis Enrique sera bien sûr présent pour diriger ses troupes, qui compteront un renfort de plus dans l'après-midi.

Pas de changement dans le groupe du PSG Avec la cérémonie du Ballon d'Or prévue à Paris ce lundi soir, certains observateurs se demandaient si le groupe de Luis Enrique allait être modifié légèrement. La réponse est non : le club vient d'annoncer le groupe de 19 et il n'y a aucun changement par rapport à hier. 6 des joueurs nommés pour le Ballon d'Or manqueront donc la cérémonie.