Randy Orton - WWE : Les adieux attendus…

Le 13 décembre dernier, John Cena a disputé son ultime combat à la WWE, prenant sa retraite à l’âge de 48 ans. Durant les douze mois qui ont précédé, la star américaine avait fait une tournée d’adieu à travers le monde, s'arrêtant notamment en France, pour aller à la rencontre des fans. Un système qu’Eric Bischoff veut voir appliqué pour Randy Orton.

C’est au terme d’une tournée d’adieu d’un an que le monde du catch a fait ses adieux à John Cena. À 48 ans, la star américaine a disputé son ultime match à la WWE, l’organisation reine, le 13 décembre dernier du côté de Washington face à l’Autrichien Gunther. Avec la retraite de John Cena, c’est une page de l’histoire qui s’est tournée, alors que peu de légendes sont encore en activité.

Orton veut en profiter avant la retraite Randy Orton fait partie des quelques gros noms de la discipline à rester actif sur le ring, lui qui bien cru devoir se retirer il y a plusieurs années en raison de problèmes importants au dos. L’Américain de 45 ans a pu faire son retour en novembre 2023 et compte aujourd'hui profiter de chaque seconde. « C'est comme si j'avais obtenu un second bail pour ma carrière, et je ne vais pas prendre un jour pour acquis, pas une seconde sur le ring pour acquis », expliquait Orton dans le podcast iMPAULSIVE, quelques semaines après son retour.