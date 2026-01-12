Randy Orton - WWE : Les adieux attendus…

Le 13 décembre dernier, John Cena a disputé son ultime combat à la WWE, prenant sa retraite à l’âge de 48 ans. Durant les douze mois qui ont précédé, la star américaine avait fait une tournée d’adieu à travers le monde, s'arrêtant notamment en France, pour aller à la rencontre des fans. Un système qu’Eric Bischoff veut voir appliqué pour Randy Orton.
C’est au terme d’une tournée d’adieu d’un an que le monde du catch a fait ses adieux à John Cena. À 48 ans, la star américaine a disputé son ultime match à la WWE, l’organisation reine, le 13 décembre dernier du côté de Washington face à l’Autrichien Gunther. Avec la retraite de John Cena, c’est une page de l’histoire qui s’est tournée, alors que peu de légendes sont encore en activité.
Orton veut en profiter avant la retraite
Randy Orton fait partie des quelques gros noms de la discipline à rester actif sur le ring, lui qui bien cru devoir se retirer il y a plusieurs années en raison de problèmes importants au dos. L’Américain de 45 ans a pu faire son retour en novembre 2023 et compte aujourd'hui profiter de chaque seconde. « C'est comme si j'avais obtenu un second bail pour ma carrière, et je ne vais pas prendre un jour pour acquis, pas une seconde sur le ring pour acquis », expliquait Orton dans le podcast iMPAULSIVE, quelques semaines après son retour.
« La seule tournée d'adieu que je souhaite voir est celle de Randy Orton »
Mais de quelle manière Randy Orton décidera de s’arrêter ? Eric Bischoff, grand nom du catch après ses passages comme dirigeant à la WCW puis la WWE, espère voir le multiple champion du monde s’inspirer de John Cena pour sa retraite. « Personnellement, la seule tournée d'adieu que je souhaite voir est celle de Randy Orton. J’ai une très haute opinion de Randy, a confié Bischoff dans son podcast 83 WEEKS. C'est un talent si incroyable que j'aimerais qu'il reçoive les adieux qu'il mérite amplement. » En attendant Orton, un autre grand nom de la WWE va mettre un terme à sa carrière en 2026 en la personne d’AJ Styles, qui ne réalisera pas de tournée d'adieu.