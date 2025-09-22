Luis Enrique vend la mèche pour son avenir au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse samedi, Luis Enrique a notamment été interrogé sur le style de jeu qu'il avait donné au PSG depuis son arrivée en 2023. Et dans sa réponse, le technicien espagnol semble sous-entendre qu'il sera encore à Paris pendant très longtemps.

Après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2027, Luis Enrique va-t-il s'inscrire sur le très long terme au PSG ? Compte tenu des résultats actuels, les Parisiens doivent en rêver. Et le technicien espagnol a peut-être lâcher un petit indice lors de son passage devant les médias au moment d'évoquer son style de jeu.

Luis Enrique lâche un indice sur son futur ? « Je pense que dans notre mentalité, et c'est la mentalité de l'équipe à propos tous les joueurs. Quand nous parlions les dernières années d'être une vraie équipe, c'est ça être une vraie équipe. N'importe quel joueur ne joue pas, on peut avoir des solutions », confie l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.