PSG - 60M€ : Le transfert qui régale Mbappé !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG n’a recruté aucun nouvel élément offensif. Le club de la capitale a pourtant tenté sa chance avec quelques noms, dont Franco Mastantuono. Mais au dernier moment, le crack argentin a changé d’avis pour rejoindre le Real Madrid. La pépite de 18 ans ferait désormais le bonheur d’un certain Kylian Mbappé chez les Merengue.

À la surprise générale, le PSG n’a recruté personne en attaque cet été. Avec la saison à rallonge que le club de la capitale venait de terminer, on aurait pu imaginer Luis Enrique obtenir un ou deux renforts offensifs sur le mercato. Mais finalement, les Rouge-et-Bleu ne se sont contentés que des arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin.

Proche du PSG, Mastantuono a finalement signé au Real Madrid Le PSG a pourtant tenté sa chance sur quelques dossiers. Les pensionnaires de la Ligue 1 étaient notamment proches de s’attacher les services de Franco Mastantuono. Le crack argentin avait même donné son feu vert pour son transfert, avant de retourner sa veste après l’irruption du Real Madrid. Le club madrilène a finalement raflé la mise grâce à une offre de 60M€.