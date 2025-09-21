«Ça fait du bien» : Il quitte l’OM et c’est le soulagement !

Poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, Valentin Rongier a quitté l’OM cet été pour rejoindre le Stade Rennais, où il commence à trouver ses marques. Le milieu de terrain âgé de 30 ans retrouve notamment certains petits plaisirs du quotidien qu’il ne pouvait plus se permettre à Marseille, où l’environnement peut parfois être « un peu pesant ».
« Je commence à trouver un peu mes routines. » Deux mois après son départ de l’OM, Valentin Rongier commence à s’habiter à sa nouvelle vie à Rennes. Un environnement plus calme qu’à Marseille, c’est qui n’est pas pour lui déplaire.
« Parfois ça devenait un peu pesant »
« Passer des moments en famille, aller faire les magasins, au marché, acheter mon pain frais. Des petits trucs comme ça, moi j’aime bien, donc je suis content de pouvoir le faire. À Marseille en fait, je le faisais plus, parce que parfois ça devenait un peu pesant », a confié Valentin Rongier, dans un entretien accordé à beIN SPORTS.
« J’ai retrouvé un petit plus de calme et ça fait du bien »
L’ancien capitaine de l’OM poursuit : « Tu devais calculer quand est-ce que tu pouvais sortir, tu perdais tu savais que ça pouvait être compliqué parce que la passion est tellement importante. Je ne leur en veux pas, mais c’est vrai qu’ici j’ai retrouvé un petit plus de calme et ça fait du bien. »