«Ça fait du bien» : Il quitte l’OM et c’est le soulagement !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, Valentin Rongier a quitté l’OM cet été pour rejoindre le Stade Rennais, où il commence à trouver ses marques. Le milieu de terrain âgé de 30 ans retrouve notamment certains petits plaisirs du quotidien qu’il ne pouvait plus se permettre à Marseille, où l’environnement peut parfois être « un peu pesant ».

« Je commence à trouver un peu mes routines. » Deux mois après son départ de l’OM, Valentin Rongier commence à s’habiter à sa nouvelle vie à Rennes. Un environnement plus calme qu’à Marseille, c’est qui n’est pas pour lui déplaire.

« Parfois ça devenait un peu pesant » « Passer des moments en famille, aller faire les magasins, au marché, acheter mon pain frais. Des petits trucs comme ça, moi j’aime bien, donc je suis content de pouvoir le faire. À Marseille en fait, je le faisais plus, parce que parfois ça devenait un peu pesant », a confié Valentin Rongier, dans un entretien accordé à beIN SPORTS.