«Le choix idéal» : Un joueur de l’OM dit oui au PSG !

S’il s’est engagé cet été avec l’OM, c’est au PSG que Timothy Weah a fait ses débuts, qu’il a rejoint en 2014. Venu faire un essai en France, l’international américain avait alors été repéré par le club de la capitale et si d’autres formations françaises et européennes étaient intéressées, son père et sa mère ont jugé que Paris était le choix idéal pour leur fils.
Ce dimanche soir à l’occasion du Classique, Timothy Weah va retrouver un club qu’il connait bien pour y avoir passé cinq ans. Parti à l’été 2019, au LOSC, le joueur de l’OM avait rejoint le PSG en 2014, où il a été formé avant de faire ensuite ses débuts dans le monde professionnel.
« J'ai tout de suite voulu qu'il nous rejoigne »
« Timo était venu faire un essai en France. Il disputait alors un tournoi avec Toulouse à Sens, et c'est là que ça s'est accéléré avec le PSG. On discutait déjà avec Pierre Reynaud (recruteur historique pour le centre de formation et préformation) et ils ont conclu le dossier avec la maman à ce moment-là », a confié Benoît Souvelain, ami proche de la famille Weah, à L’Équipe.
« Paris a été le choix idéal pour son père et sa mère »
Timothy Weah est alors invité à faire un match avec les U15 du PSG, entraînés par Cédric Cattenoy : « On jouait alors une rencontre amicale contre Évreux. Il a éclaboussé le match de son talent et j'ai tout de suite voulu qu'il nous rejoigne. » Si d’autres clubs étaient intéressés, Paris a été jugé comme la destination idéale par ses parents. « Il y avait beaucoup de clubs français et Chelsea aussi. Mais Paris a été le choix idéal pour son père et sa mère, dont il est très proche, car c'était plus facile pour venir le voir puisqu'ils voyagent énormément », a expliqué Benoît Souvelain.