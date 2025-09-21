«Le choix idéal» : Un joueur de l’OM dit oui au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il s’est engagé cet été avec l’OM, c’est au PSG que Timothy Weah a fait ses débuts, qu’il a rejoint en 2014. Venu faire un essai en France, l’international américain avait alors été repéré par le club de la capitale et si d’autres formations françaises et européennes étaient intéressées, son père et sa mère ont jugé que Paris était le choix idéal pour leur fils.

Ce dimanche soir à l’occasion du Classique, Timothy Weah va retrouver un club qu’il connait bien pour y avoir passé cinq ans. Parti à l’été 2019, au LOSC, le joueur de l’OM avait rejoint le PSG en 2014, où il a été formé avant de faire ensuite ses débuts dans le monde professionnel.

« J'ai tout de suite voulu qu'il nous rejoigne » « Timo était venu faire un essai en France. Il disputait alors un tournoi avec Toulouse à Sens, et c'est là que ça s'est accéléré avec le PSG. On discutait déjà avec Pierre Reynaud (recruteur historique pour le centre de formation et préformation) et ils ont conclu le dossier avec la maman à ce moment-là », a confié Benoît Souvelain, ami proche de la famille Weah, à L’Équipe.