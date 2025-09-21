«J’ai beaucoup souffert» : Il vit un enfer à l’OM, c’est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une première saison très aboutie, Chancel Mbemba était devenu persona non grata lors du précédent exercice. Ecarté du groupe de l'OM, le défenseur central sort d'une saison blanche. Mais il a rejoint le LOSC cet été, ce qui a mis fin à son calvaire marseillais. Il reconnait d'ailleurs avoir souffert.

Laissé de côté par l'OM la saison dernière, Chancel Mbemba est entré en conflit avec le club phocéen qu'il a attaqué en justice. Et alors qu'il vient de s'engager avec le LOSC, il a été interrogé sur cette procédure.

Mbemba raconte son calvaire à l'OM « Désolé, il faut chercher mon avocat, moi je suis concentré sur le foot, mais j’ai souffert, j’ai beaucoup souffert », reconnait-il en conférence de presse.