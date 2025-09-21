«J’ai beaucoup souffert» : Il vit un enfer à l’OM, c’est terminé !

Malgré une première saison très aboutie, Chancel Mbemba était devenu persona non grata lors du précédent exercice. Ecarté du groupe de l'OM, le défenseur central sort d'une saison blanche. Mais il a rejoint le LOSC cet été, ce qui a mis fin à son calvaire marseillais. Il reconnait d'ailleurs avoir souffert.
Laissé de côté par l'OM la saison dernière, Chancel Mbemba est entré en conflit avec le club phocéen qu'il a attaqué en justice. Et alors qu'il vient de s'engager avec le LOSC, il a été interrogé sur cette procédure.
Mbemba raconte son calvaire à l'OM
« Désolé, il faut chercher mon avocat, moi je suis concentré sur le foot, mais j’ai souffert, j’ai beaucoup souffert », reconnait-il en conférence de presse.
«J’ai souffert»
De son côté, Olivier Létang révèle avoir essayé de recruter Chancel Mbemba beaucoup plus tôt : « Nous aurions souhaité que Chancel nous rejoigne il y a un an, j’ai appelé plusieurs fois le président de l’OM […] Les deux fois, j’ai eu une proposition claire et ferme me disant qu’il ne partirait pas. Donc je n’ai pas voulu créer de confusion (...) J’ai toujours aimé cette force qu’il montre sur le terrain. Il y a eu beaucoup d’émotions quand on s’est rencontrés. Quand vous avez un joueur avec ce vécu, privé pendant un an de compétition en club, il y a beaucoup d’émotions ».