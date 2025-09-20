OM - Transfert de dernière minute : Une guerre éclate à cause du mercato !

Pierrick Levallet

Ce samedi soir, le RC Lens reçoit le LOSC. Le derby du Nord sera l’occasion pour Florian Thauvin de retrouver son ancien club. Le champion du monde 2018 avait signé chez les Dogues en 2013, avant de revenir en prêt à Bastia. L’attaquant d’aujourd’hui 32 ans a cependant fait le forcing pour rejoindre l’OM lors de l’été de la même année, déclenchant une guerre entre lui et le club lillois.

Les retrouvailles promettent d’être spéciales ce samedi soir. Le RC Lens reçoit le LOSC à Bollaert pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Florian Thauvin retrouvera ainsi l’un de ses anciens clubs. En 2013, le champion du monde 2018 avait signé au LOSC avant d’être renvoyé en prêt à Bastia. Mais son histoire avec les Dogues a rapidement viré au drame.

L'OM a fait changer Florian Thauvin d'avis en 2013 Comme le rapporte L’Equipe, le LOSC avait pourtant réalisé un joli coup en s’attachant les services de Florian Thauvin malgré la concurrence d’Arsenal et Newcastle. L’attaquant d’aujourd’hui 32 ans était alors en pleine ascension, et a été récompensé par le trophée UNFP de meilleur Espoir de Ligue 1. Cette distinction a alors changé son point de vue, pile au moment où l’OM s’est mis à le draguer.