Transfert à l'OM : Chassé après le clash, il veut prendre sa revanche !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a opéré de nombreux changements dans son effectif. Le club phocéen s’est débarrassé de nombreux joueurs, dont Chancel Mbemba avec qui il était en clash. Le défenseur central a décidé de rejoindre le LOSC et il est bien décidé à saisir l’opportunité qui lui a été donnée et surtout à prendre sa revanche.

La saison dernière, Chancel Mbemba n’a pas joué le moindre match avec l’OM. Mis au placard car en froid avec le club phocéen, le défenseur central a finalement quitté Marseille cet été, car son contrat arrivait à échéance. Il a toutefois décidé de rester en Ligue 1, puisqu’il s’est engagé avec le LOSC jusqu’au 30 juin 2026.

Mbemba ne veut pas décevoir le LOSC Chancel Mbemba va donc enfin pouvoir redevenir un joueur de football après la fin de son aventure très compliquée à l’OM. Présent ce vendredi en conférence de presse, le défenseur central a affirmé toute sa détermination et il souhaite prendre sa revanche en ne décevant pas le LOSC. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « J'ai regardé comme tout le monde les réseaux sociaux, j'ai vu passer les noms de beaucoup de clubs. Mais je suis resté chez moi, j'ai travaillé et j'ai eu l'opportunité d'échanger avec le président Olivier Létang, j'ai fait des rendez-vous avec lui. J'ai aimé. Il m'a sorti toutes les cartes qu'il avait en main. Il m'a montré le projet. Tout le monde connaît le président, c'est un homme grand. Cette opportunité m'a été donnée et je n'ai pas envie de décevoir, je suis heureux de venir ici. »