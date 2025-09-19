OM : Il annonce une masterclass sur le mercato !

Amadou Diawara

Cet été, l'OM de Pablo Longoria a mis le feu au mercato. En effet, le club olympien s'est offert les services de douze nouveaux joueurs au total. Interrogé sur son ancien club ce vendredi, Daniel Van Buyten, qui est désormais dans l'organigramme du Bayern, a totalement validé son recrutement.

Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, l'OM a composté son billet pour cette édition de la Ligue des Champions. Pour faire bonne figure en C1, le club phocéen a enflammé le dernier mercato estival.

Van Buyten valide le mercato de l'OM Pour régaler Roberto De Zerbi, la direction de l'OM a bouclé douze transferts au total lors de la dernière fenêtre du mercato : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Matt O'Riley, Timothy Weah, Emerson, Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré. D'après Daniel Van Buyten, ancien pensionnaire de l'écurie marseillaise (2001-2004), Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait du très bon boulot au niveau du recrutement.