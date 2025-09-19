Transfert à l’OM : La réponse cash du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Cet été, l’OM s’est montré particulièrement actif sur le mercato. Le club phocéen a cherché à se construire un effectif à la hauteur de la Ligue des champions. Les dirigeants olympiens ont néanmoins essuyé quelques échecs. Les pensionnaires de la Ligue 1 aurait notamment tenté un joli coup... au Real Madrid !

Qualifié pour la Ligue des champions, l’OM a essayé de se construire un effectif à la hauteur de l’événement cet été. Les dirigeants olympiens ont ainsi offert une bonne dizaine de recrues à Roberto De Zerbi, dont Benjamin Pavard, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Nayef Aguerd. Le club phocéen a toutefois essuyé quelques échecs sur le mercato.

L'OM a tenté le coup Endrick sur le mercato En effet, l’OM aurait notamment tenté d’attirer Endrick. En manque de temps de jeu du côté du Real Madrid, l’attaquant brésilien pouvait envisager l’idée de se relancer ailleurs, surtout en vue de la Coupe du monde 2026. Le jeune international auriverde est toutefois resté dans la capitale espagnole à l’issue du mercato estival.