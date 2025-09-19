OM : Grosse surprise avec ce transfert de dernière minute !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un gros mercato estival, l'OM a exploré différentes options jusqu'au bout et certains joueurs ont été recrutés juste avant la date limite. C'est le cas d'Emerson Palmieri, lâché par West Ham contre un peu plus d'1M€. Le latéral gauche de 31 ans était aligné par Roberto De Zerbi pour débuter la rencontre face au Real Madrid. L'international italien a été plutôt brillant à son poste puisque Fabien Laurenti trouve qu'il a été le meilleur défenseur de l'effectif. Une promesse intéressante pour l'avenir.

Ancien joueur de l'AS Rome et de Chelsea, ou encore de l'OL, Emerson Palmieri pourrait ravir les supporters marseillais. Entré en jeu face à Lorient en Ligue 1, il a joué 78 minutes face au Real Madrid avant d'être remplacé. Un choix tactique surprenant de la part de Roberto De Zerbi puisqu'on ne voyait pas forcément l'entraîneur italien lui donner sa confiance tout de suite. Fabien Laurenti, ancien joueur passé par l'OM, confirme cette surprise.

Emerson Palmieri impressionne à l'OM Malgré la défaite du club (2-1) face à l'ogre madrilène, Emerson Palmieri a rendu une belle copie. « J'ai été surpris et un peu inquiet de le voir démarrer car De Zerbi avait dit qu'il était un peu juste physiquement. Je m'attendais à ce qu'il souffre un peu dans ce domaine. Au final, il a été le meilleur défenseur : très bon défensivement, propre dans ses sorties de balle, tout en apportant un peu offensivement » souligne Fabien Laurenti, aujourd'hui consultant pour Ici Provence, dans les colonnes de La Provence.