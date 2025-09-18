Polémique avec le Real Madrid : L’annonce qui ne va pas plaire à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, l’OM a été battu par le Real Madrid en Ligue des Champions (2-1). Si le premier penalty concédé par Marseille dans le match est totalement indiscutable, le second en revanche, l’est bien plus. Interrogé sur cette capacité du club madrilène à obtenir autant de penaltys, Javier Puado (Espanyol Barcelone) a affirmé qu’il s’agissait d’une situation tout à fait normale.

Kylian Mbappé a plombé l’OM. Mardi soir, le club phocéen a nourri des regrets après sa courte défaite sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions. En effet, Marseille n’aura pas été ridicule, mais a été plombé par deux penaltys transformés par l’attaquant français.

Scandale sur penalty entre le Real Madrid et l’OM Et si sur le premier d’entre eux, la faute de Geoffrey Kondogbia sur Rodrygo était indiscutable, la main de Facundo Medina qui a provoqué le second a déclenché une vive polémique. « On aurait dit que je suis chauvin, pour moi, il n’y a jamais penalty. Il tacle, c’est sa main, on ne siffle pas pour ça. S’il (l’arbitre) met le carton rouge (à Carvajal) et siffle ça pour compenser, ne donne pas le carton rouge. Pour n’importe quelle équipe on était en train de crier au scandale. J’aimerais bien écouter les explications de l’arbitre pour savoir pourquoi il siffle penalty », a notamment confié le consultant Samir Nasri au micro de Canal + à ce sujet.