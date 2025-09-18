OM : Benatia tombe sous le charme, transfert annulé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Afin de trouver un joueur capable de faire oublier Adrien Rabiot à l'OM, Medhi Benatia s'est vite mis au travail après la bagarre entre le Français et Jonathan Rowe à la mi-août. Sa première tentative de recrutement de Matt O'Riley se serait soldée par un échec de taille avec Brighton malgré le fait qu'il ait rapidement été séduit. Explications.

Medhi Benatia a une fois de plus été bien inspiré sur le marché des transferts. Pour son deuxième mercato estival en tant que membre de l'organigramme de l'OM et son premier avec les responsabilités de directeur du football, l'ancien international marocain a pris part au recrutement de 12 joueurs, le même bilan que l'été précédent à l'Olympique de Marseille.

Benatia séduit par O'Riley Le 15 août, une altercation d'une « violence extrême » selon les propos du président Pablo Longoria à l'AFP avait lieu au Roazhon Park dans le vestiaire de l'OM entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Deux joueurs évincés du groupe puis vendus à Bologne et l'AC Milan. Rapidement, Medhi Benatia aurait été séduit par la capacité de Matt O'Riley à évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain, voire tous comme le souligne La Provence dans ses colonnes du jour.