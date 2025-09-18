OM : Benatia tombe sous le charme, transfert annulé !

Afin de trouver un joueur capable de faire oublier Adrien Rabiot à l'OM, Medhi Benatia s'est vite mis au travail après la bagarre entre le Français et Jonathan Rowe à la mi-août. Sa première tentative de recrutement de Matt O'Riley se serait soldée par un échec de taille avec Brighton malgré le fait qu'il ait rapidement été séduit. Explications.
Medhi Benatia a une fois de plus été bien inspiré sur le marché des transferts. Pour son deuxième mercato estival en tant que membre de l'organigramme de l'OM et son premier avec les responsabilités de directeur du football, l'ancien international marocain a pris part au recrutement de 12 joueurs, le même bilan que l'été précédent à l'Olympique de Marseille.
Benatia séduit par O'Riley
Le 15 août, une altercation d'une « violence extrême » selon les propos du président Pablo Longoria à l'AFP avait lieu au Roazhon Park dans le vestiaire de l'OM entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Deux joueurs évincés du groupe puis vendus à Bologne et l'AC Milan. Rapidement, Medhi Benatia aurait été séduit par la capacité de Matt O'Riley à évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain, voire tous comme le souligne La Provence dans ses colonnes du jour.
Brighton l'a recalé
C'est pourquoi le directeur du football de l'OM aurait pris contact avec son père et agent Dominic O'Riley ainsi que les dirigeants de Brighton afin de dessiner les contours de son éventuelle arrivée dans l'équipe de Roberto De Zerbi. Néanmoins, à ce moment précis du mercato, le comité directeur des Seagulls aurait tout simplement repoussé les avances de l'Olympique de Marseille en raison de l'importance de l'international danois de 24 ans qui était alors un titulaire indiscutable sous les ordres de Fabian Hürzeler avant que tout ne se casse la figure en raison d'un clash entre les deux hommes.