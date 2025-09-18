«J’ai préféré partir», un grand nom prend sa retraite à l’OM !

En 1988, Alain Giresse mettait fin à une carrière exceptionnelle à l’âge de 36 ans. L’ancien international français, figure des Girondins de Bordeaux et de l’équipe de France des années 80, avait choisi de tourner la page à l'OM. Un choix personnel, mûrement réfléchi, qu’il a expliqué avec lucidité et sincérité.
L’arrêt de la carrière d’Alain Giresse en 1988 a marqué la fin d’une époque pour le football français. Le milieu de terrain, véritable chef d’orchestre des Girondins de Bordeaux durant la grande période du club dans les années 80, avait également brillé avec les Bleus. Son départ à 36 ans, sous les couleurs de l’OM, fut vécu comme une page qui se tournait, tant il symbolisait un style de jeu raffiné, intelligent et élégant.
« J’ai préféré devancer ça »
Sur Altis FM, Giresse est revenu sur cette décision. « Je finis à Marseille, oui. C’est moi qui ai décidé l’arrêt de ma carrière. On se demande toujours si c’est le bon moment… Chacun le vit à sa façon. Moi, je n’aurais pas accepté qu’on me dise ‘c’est bien, tu es sympa, mais arrête, on t’a assez vu’. Donc j’ai préféré devancer ça » a-t-il lâché. Mais très vite, l'envie de reprendre s'est présentée.
« Je suis revenu dans le foot »
« Après coup, je me suis rendu compte que… Je suis revenu aux Girondins, j’ai travaillé un peu avec Raymond Goethals, et quand à l’entrainement il manquait un joueur, je faisais le complément dans les oppositions. On m’a demandé plusieurs fois de reprendre une licence… (rires). Peut-être qu’a j’aurais pu continuer en aménageant les entrainements et les matches… Mais bon… J’ai préféré partir de moi-même plutôt que d’être poussé par les autres. Quand j’ai finalement arrêté, je ne savais pas quoi faire, même si je voulais rester dans le football. Seulement, on est un peu déboussolé. On n’a plus de programme, de calendrier. Il n’y avait plus rien, il y avait le vide. Il fallait que je m’organise, que je structure ma vie. Je l’ai fait progressivement, et je suis revenu dans le foot » a confié Giresse, qui a ensuite entamé une carrière d'entraîneur.