«J’ai préféré partir», un grand nom prend sa retraite à l’OM !

En 1988, Alain Giresse mettait fin à une carrière exceptionnelle à l’âge de 36 ans. L’ancien international français, figure des Girondins de Bordeaux et de l’équipe de France des années 80, avait choisi de tourner la page à l'OM. Un choix personnel, mûrement réfléchi, qu’il a expliqué avec lucidité et sincérité.

L’arrêt de la carrière d’Alain Giresse en 1988 a marqué la fin d’une époque pour le football français. Le milieu de terrain, véritable chef d’orchestre des Girondins de Bordeaux durant la grande période du club dans les années 80, avait également brillé avec les Bleus. Son départ à 36 ans, sous les couleurs de l’OM, fut vécu comme une page qui se tournait, tant il symbolisait un style de jeu raffiné, intelligent et élégant.

« J’ai préféré devancer ça » Sur Altis FM, Giresse est revenu sur cette décision. « Je finis à Marseille, oui. C’est moi qui ai décidé l’arrêt de ma carrière. On se demande toujours si c’est le bon moment… Chacun le vit à sa façon. Moi, je n’aurais pas accepté qu’on me dise ‘c’est bien, tu es sympa, mais arrête, on t’a assez vu’. Donc j’ai préféré devancer ça » a-t-il lâché. Mais très vite, l'envie de reprendre s'est présentée.