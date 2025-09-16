OM : Ça part au clash, le départ de Longoria est réclamé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Suspendu depuis son coup de sang à Auwerre (3-0) le 22 février dernier, Pablo Longoria était de retour au conseil d’administration de la LFP lundi, et il n’a pas été accueilli chaleureusement. Certains participants ont demandé sa démission, lui qui est vice-président de la Ligue, et Waldemar Kita, propriétaire du FC Nantes, s’en est pris directement au président de l’OM.

Lundi soir se tenait un conseil d’administration de la LFP, au cours duquel il a notamment été question de l’avancement du projet de Ligue 1+, qui a annoncé avoir dépassé le million d’abonnés. L’occasion pour Pablo Longoria de faire son retour, lui qui avait écopé de trois mois de suspension après son dérapage à Auxerre (3-0) le 22 février dernier, quand il avait crié à la « corruption » et qualifié la Ligue 1 de « championnat de merde ».

Kita réclame la démission de Longoria à la LFP Et le moins que l’on puisse dire est que le président de l’OM n’a pas été très bien accueilli. Comme indiqué par L’Equipe, Waldemar Kita s’en est directement pris à Pablo Longoria, dans un contexte où Frank McCourt est récemment sorti du bois pour critiquer la gouvernance de la LFP. Une position suivie par le président de l’Olympique de Marseille, qui lundi matin sur France Inter pointait du doigt la domination du PSG sur le football français.