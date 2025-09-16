OM : Ça part au clash, le départ de Longoria est réclamé !

Suspendu depuis son coup de sang à Auwerre (3-0) le 22 février dernier, Pablo Longoria était de retour au conseil d’administration de la LFP lundi, et il n’a pas été accueilli chaleureusement. Certains participants ont demandé sa démission, lui qui est vice-président de la Ligue, et Waldemar Kita, propriétaire du FC Nantes, s’en est pris directement au président de l’OM.
Lundi soir se tenait un conseil d’administration de la LFP, au cours duquel il a notamment été question de l’avancement du projet de Ligue 1+, qui a annoncé avoir dépassé le million d’abonnés. L’occasion pour Pablo Longoria de faire son retour, lui qui avait écopé de trois mois de suspension après son dérapage à Auxerre (3-0) le 22 février dernier, quand il avait crié à la « corruption » et qualifié la Ligue 1 de « championnat de merde ».
Kita réclame la démission de Longoria à la LFP
Et le moins que l’on puisse dire est que le président de l’OM n’a pas été très bien accueilli. Comme indiqué par L’Equipe, Waldemar Kita s’en est directement pris à Pablo Longoria, dans un contexte où Frank McCourt est récemment sorti du bois pour critiquer la gouvernance de la LFP. Une position suivie par le président de l’Olympique de Marseille, qui lundi matin sur France Inter pointait du doigt la domination du PSG sur le football français.
« Tu n'as pas honte, qui es-tu pour dire ça ? »
Le propriétaire du FC Nantes a reproché à Pablo Longoria de s’en prendre au football français et de critiquer ce qui est fait à la Ligue, dont il est le vice-président, alors que lui-même a voté et approuvé toutes les décisions prises. Waldemar Kita lui a alors demandé de démissionner de son poste à la LFP et le président de l’OM a tenté de s’expliquer Selon RMC Sport, d’autres participants ont également demandé son départ, alors que certains ont été surpris par le ton employé par le président nantais, décrit comme « très offensif », selon l’un d’entre eux. Waldemar Kita lui a notamment reproché ses propos à Auxerre : « Tu n'as pas honte, qui es-tu pour dire ça ? », lui a-t-il lancé. « Quand on crache sur le pays, ce n’est pas possible et c’est un Polonais qui te parle. »