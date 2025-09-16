OM : Riolo annonce déjà un fiasco !

Axel Cornic

Après deux années d’absence, l’Olympique de Marseille va faire son grand retour en Ligue des Champions ce mardi, avec un match de gala au Bernabéu face au Real Madrid e Kylian Mbappé. Mais il y a une grosse pression sur les épaules des Marseillais, qui récemment, n’ont pas vraiment fait bonne figure dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Pour sa première saison, Roberto De Zerbi a réussi à ramener la Ligue des Champions à Marseille. Mais le plus dur commence, puisque l’OM n’a pas vraiment brillé dans cette compétition ces dernière années, avec notamment une campagne assez décevante en 2022-2023 qui s’est soldée par une élimination dès les phases de poules.

« Il ne faut pas imaginer des trucs de fous avec eux cette saison en Ligue des Champions » Le parcours de cette année ne s’annonce pas simple avec notamment des débuts contre le Real Madrid, avant d’affronter des cadors comme Newcastle, Liverpool ou encore l’Atalanta. Mais Daniel Riolo ne part pas vraiment optimiste pour l’OM. « L’OM est un club différent. Il ne faut pas imaginer des trucs de fous avec eux cette saison en Ligue des Champions » a-t-il déclaré, dans l’After Foot.