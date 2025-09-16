«C'est lui la star» : L'OM a trouvé son Mbappé !

Alors que l'OM affrontera le Real Madrid à Santiago Bernabeu mardi soir, Pedro Ruiz a accordé une interview à la presse espagnole. Passé par les deux clubs où il n'a jamais pu s'imposer à cause de graves blessures au genou, l'attaquant a notamment confié que Mason Greenwood était le Mbappé de l'OM.
Ce mardi soir le Real Madrid reçoit l'OM, et Pedro Ruiz, passé par les deux clubs, a été interrogé par la presse espagnole afin d'en savoir plus au sujet du club phocéen. Dans cette optique, on lui a notamment demandé qui était le Kylian Mbappé de l'OM. Et sa réponse fuse.
« Greenwood. Pour moi, c'est clair. C'est lui la star. C'est le plus dangereux en attaque. Il est rapide, doué dans la conduite du ballon, dans la passe et dans la finition, et il assume la responsabilité de mener l'attaque. S'il passe une bonne journée, Carreras va avoir des problèmes », confie-t-il dans une interview accordée à AS avant de poursuivre en évoquant le style de jeu de l'OM.
« Une équipe en transition qui doit se consolider. Beaucoup de nouveaux visages sont arrivés et l'avenir est très prometteur. Quoi qu'il en soit, Madrid ne pourra pas se relâcher une seule minute. L'Olympique a soif de succès en Europe et son début de championnat à l'extérieur ne reflète pas la qualité de cette équipe. Elle a marqué neuf buts en deux matchs à domicile, cela veut tout dire », ajoute Pedro Ruiz.