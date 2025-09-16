«C'est lui la star» : L'OM a trouvé son Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM affrontera le Real Madrid à Santiago Bernabeu mardi soir, Pedro Ruiz a accordé une interview à la presse espagnole. Passé par les deux clubs où il n'a jamais pu s'imposer à cause de graves blessures au genou, l'attaquant a notamment confié que Mason Greenwood était le Mbappé de l'OM.

Ce mardi soir le Real Madrid reçoit l'OM, et Pedro Ruiz, passé par les deux clubs, a été interrogé par la presse espagnole afin d'en savoir plus au sujet du club phocéen. Dans cette optique, on lui a notamment demandé qui était le Kylian Mbappé de l'OM. Et sa réponse fuse.

«Greenwood est le Mbappé de l'OM» « Greenwood. Pour moi, c'est clair. C'est lui la star. C'est le plus dangereux en attaque. Il est rapide, doué dans la conduite du ballon, dans la passe et dans la finition, et il assume la responsabilité de mener l'attaque. S'il passe une bonne journée, Carreras va avoir des problèmes », confie-t-il dans une interview accordée à AS avant de poursuivre en évoquant le style de jeu de l'OM.