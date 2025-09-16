Kylian Mbappé : l’OM prépare une folie !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM ira défier le Real Madrid de Kylian Mbappé ce mardi soir pour le compte de la 1ère journée de la Ligue des Champions, et les hommes de Roberto De Zerbi visent un exploit à Santiago Bernabeu. Facundo Medina se verrait d'ailleurs bien marquer face au club merengue, même s'il laisse également cette tâche volontiers à ses coéquipiers, tant que l'OM l'emporte...

L'OM a-t-il une chance de ramener quelque chose de son déplacement sur la pelouse du Real Madrid ce mardi soir en Ligue des Champions ? Facundo Medina et ses coéquipiers vont aller défier l'équipe de Kylian Mbappé qui partira logiquement favorite dans son enceinte de Santiago Bernabeu, mais l'OM et sa défense remaniée vont tenter de faire un gros coup en Espagne. C'est en tout cas le souhait de Medina.

Medina en retard sur Pavard et Aguerd Dans un entretien accordé à RMC Sport, le nouveau défenseur argentin de l'OM a d'abord ironisé sur le fait que Pavard et Aguerd, les autres recrues du mercato estival en défense centrale, aient déjà marqué sous leurs nouvelles couleurs : « Du retard sur Pavard et Aguerd qui ont déjà marqué ? Pu***... (sourire). Non, mais je suis content pour eux », confie l'ancien joueur du RC Lens avant d'évoquer ce choc contre Madrid.