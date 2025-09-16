Une légende signe à l’OM, il la présente à sa femme

Steve Mandanda, gardien emblématique de l’Olympique de Marseille et ancien international français, a décidé de mettre un terme à sa carrière à 40 ans. Avant la rencontre face à Lorient vendredi soir, Benoît Cheyrou, arrivé dans la cité phocéenne en même temps que le portier, lui a rendu hommage en direct.
Après une carrière exceptionnelle marquée par ses exploits à l’OM et en équipe de France, Steve Mandanda a annoncé sa retraite. Libre depuis le 1er juillet après son départ de Rennes, le gardien a pris le temps de réfléchir avant de trancher. « J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui j'arrête. (...) J'ai eu une grande période de réflexion parce que j'ai eu beaucoup d'appels (NDLR : Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier) mais j'ai dit non à chaque fois » a déclaré le portier âgé de 40 ans au cours d'un entretien accordé à L'Equipe.
Mandanda invité chez Cheyrou
Arrivé à l'OM en 2007, dans le même temps que Mandanda, Benoît Cheyrou a tenu à lui rendre hommage sur le plateau de L1+. Il en a profité pour dévoilé une anecdote sur le portier arrivé en provenance du Havre. « On est arrivé en même temps. Je me souviens qu’après seulement quelques entraînements, il était venu manger à la maison parce que c’était un jeune qui venait du Havre » a déclaré l'ancien joueur marseillais.
« Je te présente le futur gardien de l’équipe de France »
Durant ce dîner, Cheyrou avait lâché une prédiction qui s'est plus ou moins réalisée. « J’avais dit à ma femme : « Je te présente le futur gardien de l’équipe de France ». Je n’étais pas loin de la vérité puisqu’il a 35 sélections. C’est un grand monsieur de notre Ligue 1. Quand on sait à quel point c’est compliqué et long une saison à l’OM, cette longévité est remarquable. Un grand bravo à Steve » a-t-il déclaré vendredi soir.