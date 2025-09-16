Une légende signe à l’OM, il la présente à sa femme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Steve Mandanda, gardien emblématique de l’Olympique de Marseille et ancien international français, a décidé de mettre un terme à sa carrière à 40 ans. Avant la rencontre face à Lorient vendredi soir, Benoît Cheyrou, arrivé dans la cité phocéenne en même temps que le portier, lui a rendu hommage en direct.

Après une carrière exceptionnelle marquée par ses exploits à l’OM et en équipe de France, Steve Mandanda a annoncé sa retraite. Libre depuis le 1er juillet après son départ de Rennes, le gardien a pris le temps de réfléchir avant de trancher. « J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui j'arrête. (...) J'ai eu une grande période de réflexion parce que j'ai eu beaucoup d'appels (NDLR : Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier) mais j'ai dit non à chaque fois » a déclaré le portier âgé de 40 ans au cours d'un entretien accordé à L'Equipe.

Mandanda invité chez Cheyrou Arrivé à l'OM en 2007, dans le même temps que Mandanda, Benoît Cheyrou a tenu à lui rendre hommage sur le plateau de L1+. Il en a profité pour dévoilé une anecdote sur le portier arrivé en provenance du Havre. « On est arrivé en même temps. Je me souviens qu’après seulement quelques entraînements, il était venu manger à la maison parce que c’était un jeune qui venait du Havre » a déclaré l'ancien joueur marseillais.