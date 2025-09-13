Antoine Griezmann - OM : L’énorme surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Finaliste malheureux de l’Europa League en 2018 alors qu’il évoluait encore à cette époque à l’OM, Adil Rami revient sur cette confrontation avec l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann. Et il avait tenté de mettre une place une tactique assez surprenante, qui n’a finalement pas porté chance à l’OM. Explications.

Le 16 mai dernier, l’OM et l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann s’affrontaient en finale d’Europa League, au Groupama Stadium de Lyon. Le score a été sans appel avec une large victoire des Colchoneros (3-0), et Adil Rami est revenu sur ce match jeudi soir dans l’After Foot, sur RMC Sport. L’ancien défenseur central de l’OM confie d’ailleurs avoir tenté une surprise sur le plan tactique pour ce match.

« On pouvait créer la surprise » « Avec l'OM, en finale d'EL contre l'Atlético, j'y ai cru. Je pensais qu’on pouvait créer la surprise. Avec Séville, quand on avait joué contre eux, Unai Emery avait complètement changé sa manière de jouer et voulait qu'on fasse des chandelles et qu'on joue que les 2èmes ballons », confie Rami, qui avait une idée bien précise en tête pour faire gagner l’OM contre Griezmann et toute l’armada offensive de l’Atlético.