De Zerbi - Rabiot : Le cadeau inespéré à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à Milan jeudi, Adrien Rabiot a pu participer à son premier entraînement avec son nouveau club. L'occasion pour le milieu de terrain d'impressionner tout le monde. Au sein du club italien, on se réjouit d'ailleurs de la préparation physique effectuée par l'ancien joueur de l'OM durant l'été. Un beau cadeau du staff de Roberto De Zerbi.

Placé sur la liste des transferts le 19 août dernier après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a signé avec l'AC Milan dans les dernières heures du mercato. Arrivé en Italie jeudi, l'ancien joueur de l'OM et du PSG a d'ailleurs choqué tout le monde.

Rabiot impressionne l'Italie En effet, la Gazzetta dello Sport rapporte que « Adrien Rabiot a impressionné tout le monde lors des tests physiques effectués hier matin à Milanello », à tel point que « sa titularisation pour le match de dimanche soir contre Bologne est considérée comme réaliste » seulement quelques jours après son arrivée à Milan.