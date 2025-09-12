De Zerbi - Rabiot : Le cadeau inespéré à l'étranger !

Arrivé à Milan jeudi, Adrien Rabiot a pu participer à son premier entraînement avec son nouveau club. L'occasion pour le milieu de terrain d'impressionner tout le monde. Au sein du club italien, on se réjouit d'ailleurs de la préparation physique effectuée par l'ancien joueur de l'OM durant l'été. Un beau cadeau du staff de Roberto De Zerbi.
Placé sur la liste des transferts le 19 août dernier après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a signé avec l'AC Milan dans les dernières heures du mercato. Arrivé en Italie jeudi, l'ancien joueur de l'OM et du PSG a d'ailleurs choqué tout le monde.
Rabiot impressionne l'Italie
En effet, la Gazzetta dello Sport rapporte que « Adrien Rabiot a impressionné tout le monde lors des tests physiques effectués hier matin à Milanello », à tel point que « sa titularisation pour le match de dimanche soir contre Bologne est considérée comme réaliste » seulement quelques jours après son arrivée à Milan.
L'AC Milan peut dire merci à De Zerbi
Par conséquent, l'AC Milan peut remercier le staff de Roberto De Zerbi qui a visiblement réalisé une préparation physique efficace. « En pré-saison, sous les ordres de De Zerbi, le Français a travaillé dur et a mis beaucoup d’énergie dans un moteur puissant », écrit même la Gazzetta dello Sport. Sans le vouloir, l'entraîneur de l'OM et son staff ont fait un beau cadeau à l'AC Milan.