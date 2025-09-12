OM : Une légende s’en va, le coup de fil qui a tout changé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Légende de l'OM, Steve Mandanda a pourtant été poussé au départ en 2022 lorsque Jorge Sampaoli réclame le transfert de Pau Lopez, dont le profil correspondait plus à sa philosophie de jeu. C'est alors que le champion du monde 2018 a rejoint le Stade Rennais grâce à un appel de Florian Maurice.

Mandanda revient sur son départ de l'OM « La saison avec Jorge Sampaoli a été très compliquée, j'ai commencé titulaire mais le club avait investi de l'argent sur Pau Lopez, et il y avait surtout un nouvel entraîneur des gardiens, Jon Pascua, très proche de Pau. J'ai disparu ensuite pour revenir sur la fin mais les choses n'ont pas été très claires. L'été suivant, pour le bien de tous, la meilleure solution c'est que je parte. Et surtout, ça arrange tout le monde que cela vienne de moi. Quand le coach m'avait mis sur le banc, Flo Maurice (alors directeur sportif de Rennes) m'avait déjà sollicité. Il m'a rappelé, le coach (Bruno) Genesio est venu me voir à Aix. J'ai adoré ces échanges, j'y suis allé et je ne l'ai pas regretté. Sans Rennes, je ne sais pas si j'aurais continué trois ans de plus, si j'aurais pu être appelé pour la Coupe du monde 2022 », confie-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE.