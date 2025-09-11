Un champion du monde à l'OM : Il révèle un énorme mensonge en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent devant les médias ce jeudi quelques heures après avoir atterri à Marseille, Benjamin Pavard a notamment été interrogé sur le poste qu'il occuperait à l'OM sous les ordres de Roberto De Zerbi. Et alors que plusieurs informations ont circulé concernant le fait que le champion du monde 2018 ne voulait plus évoluer en tant que latéral droit, l'international français se dit pourtant prêt à jouer partout.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a réalisé un très joli coup en obtenant le prêt de Benjamin Pavard assorti d'une option d'achat estimée à 16M€. Cependant, compte tenu de sa polyvalence, il est difficile de savoir où évoluera l'ancien joueur de l'Inter Milan, très à l'aise en tant qu'axial droit dans une défense à trois, mais également capable d'évoluer dans une charnière à deux ou même au poste de latéral droit. Présent en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle, Benjamin Pavard se dit d'ailleurs prêt à toutes les options.

«Moi, tout me va» « Moi, tout me va. Quand j'ai eu Benatia au téléphone, il m'a parlé du projet, je suis venu pour ça, ça m'a tout de suite séduit. Ce n'est pas moi qui décide mon poste, je suis très polyvalent. Je joue à un peu partout. Défense à 3 ou 4, arrière droit, je suis à disposition du coach », assure-t-il devant les médias.