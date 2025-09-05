«Des stops nets et définitifs» : Pavard dit non, l’OM reçoit déjà un avertissement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur de nombreuses rumeurs durant le mercato estival, Benjamin Pavard a fini par rejoindre l'OM sous la forme d'un prêt dans les ultimes instants du mercato. Un joli coup pour le club phocéen puisque l'international français aurait refusé plusieurs offres, notamment venant de clubs qui lui proposaient un rôle de latéral droit. Roberto De Zerbi est donc prévenu.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a obtenu le prêt de Benjamin Pavard en provenance de l'Inter Milan avec une option d'achat avoisinant les 15M€. Mais avant cela, l'international français avait eu des contacts avec d'autres clubs comme le révèle Thibaud Vézirian, qui explique également que Pavard a recalé certains clubs qui lui proposaient un poste de latéral droit.

Pavard refuse des clubs pour ne pas jouer latéral droit « Les opportunités n’ont pas été si nombreuses. Il y a eu Lille, d’autres clubs, mais le problème c’est que beaucoup lui ont proposé le poste de latéral droit, mais il ne veut plus y jouer. Donc ça été des stops nets et définitifs », révèle le journaliste sur sa chaîne YouTube.